Сотни дельфинов погибли от разлива мазута

16:35

За год, прошедший после аварии на двух танкерах в Керченском проливе, на побережье Краснодарского края (Россия) было найдено 688 мертвых китообразных. Не все из них погибли в результате разлива мазута. Об этом сообщил Центр спасения дельфинов «Дельфа», сообщают российские СМИ.

«С момента разлива было зафиксировано 688 погибших китообразных на побережье Краснодарского края. В сравнении с предыдущими годами — это количество стремится к максимальному значению, но не превышает его. Конечно, далеко не все эти дельфины могли погибнуть в результате разлива мазута. Есть и другие антропогенные причины — рыболовство и случайные приловы в сети, болезни дельфинов, возникающие в результате загрязнения моря производственными, аграрными, канализационными стоками, также есть и естественная смертность. Тем не менее по нашей статистике мы могли видеть существенный всплеск погибших в первый месяц после катастрофы, ожидаемое увеличение павших в период сезона выбросов китообразных, а также их повышенное количество в конце октября и ноябре», — говорится в сообщении.

По данным Министерства транспорта РФ, после крушения «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» 15 декабря 2024 года в Черное море вытекло около 2,4 тысячи тонн мазута. В ведомстве отмечали, что это первая в мире авария с тяжелым топочным мазутом марки М100, который не всплывает на поверхность, а оседает на дно или остается в толще воды. После осенних штормов в этом году сообщалось о новом пятне из 900 тонн мазута.

