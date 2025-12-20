USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

ВСУ «успешно контратакуют»

заявил главком
16:50 1991

Вооруженные силы Украины на отдельных участках «успешно контратакуют» и наносят российской армии урон в живой силе и военной технике, заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

На своей странице в Facebook главком ВСУ сообщил, что провел встречу с делегацией из Великобритании во главе с начальником Штаба обороны Ричардом Найтоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ в средствах поражения.

Несколько дней назад Сырский сообщал, что Силы обороны Украины контролируют около 90% Купянска. Во Втором корпусе Национальной гвардии Украины указали, что освобождение этого города от россиян является «сложным процессом».

При этом из России поступает противоположная информация. Министр обороны РФ Андрей Белоусов несколько раз объявлял, что россияне взяли Купянск якобы под полный контроль. По его словам, это позволит расширить «полосу безопасности» в Харьковской области и снизить угрозу обстрела севера захваченной РФ Луганской области Украины.

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 647
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 214
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 944
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1992
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5746
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10462
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1976
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3522
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2969
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1811
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4235

ЭТО ВАЖНО

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 647
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 214
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 944
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1992
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5746
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10462
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1976
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3522
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2969
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1811
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться