ВСУ «успешно контратакуют»

Вооруженные силы Украины на отдельных участках «успешно контратакуют» и наносят российской армии урон в живой силе и военной технике, заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

На своей странице в Facebook главком ВСУ сообщил, что провел встречу с делегацией из Великобритании во главе с начальником Штаба обороны Ричардом Найтоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ в средствах поражения.

Несколько дней назад Сырский сообщал, что Силы обороны Украины контролируют около 90% Купянска. Во Втором корпусе Национальной гвардии Украины указали, что освобождение этого города от россиян является «сложным процессом».

При этом из России поступает противоположная информация. Министр обороны РФ Андрей Белоусов несколько раз объявлял, что россияне взяли Купянск якобы под полный контроль. По его словам, это позволит расширить «полосу безопасности» в Харьковской области и снизить угрозу обстрела севера захваченной РФ Луганской области Украины.