USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Азербайджан все больше инвестирует в Турцию

А Россия - в Азербайджан
17:06 944

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции в январе–сентябре 2025 года составили $288,613 млн, что на 64,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме зарубежных инвестиций увеличилась с 12,7% до 14,2%.

В то же время за 9 месяцев объем прямых инвестиций Турции в экономику Азербайджана составил $911,956 млн, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2024 года. Доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций за отчетный период снизилась с 20,2% до 19,3%.

По данным ЦБА, в январе-сентябре этого года Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику России в размере $38,923 млн, что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику России в общем объеме инвестиций снизилась с 2% до 1,9%. 

За 9 месяцев Россия вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере $181,208 млн, что на 85,1% больше, чем год назад. В отчетный период доля инвестиций России в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 2,2% до 3,8%.

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 648
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 214
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 945
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1994
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5747
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10462
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1976
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3523
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2969
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1812
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4236

ЭТО ВАЖНО

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 648
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 214
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 945
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1994
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5747
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10462
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1976
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3523
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2969
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1812
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться