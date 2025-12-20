Азербайджан все больше инвестирует в Турцию

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции в январе–сентябре 2025 года составили $288,613 млн, что на 64,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме зарубежных инвестиций увеличилась с 12,7% до 14,2%.

В то же время за 9 месяцев объем прямых инвестиций Турции в экономику Азербайджана составил $911,956 млн, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2024 года. Доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций за отчетный период снизилась с 20,2% до 19,3%.

По данным ЦБА, в январе-сентябре этого года Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику России в размере $38,923 млн, что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику России в общем объеме инвестиций снизилась с 2% до 1,9%.

За 9 месяцев Россия вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере $181,208 млн, что на 85,1% больше, чем год назад. В отчетный период доля инвестиций России в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 2,2% до 3,8%.