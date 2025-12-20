В Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод «Центральная Азия – Центр» из-за «проседания грунта». Об этом сообщили Интерфакс-Украина источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«По традиционной для РФ версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения. Особенно - неподалеку от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области... Несмотря на «незначительность» инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: грунт, который почему-то избирательно проседает под стратегической газовой инфраструктурой», - сообщил источник.

Сейчас транспортировка газа по этому маршруту остановлена на неопределенный срок.