Как миллиардер и застройщик стал главным переговорщиком Трампа

Издание отмечает, что после возвращения в Белый дом Трамп назначил своего друга Стивена спецпосланником на Ближнем Востоке, поскольку у того был опыт бизнеса в Саудовской Аравии. А вопросами российско-украинской войны должен был заниматься Кит Келлог. Однако, утверждается в публикации, в дело вмешался Кремль, и «очень быстро именно Уиткофф стал заниматься контактами с Россией, тогда как Келлога оттеснили на второй план».

Как пишет WSJ, с конца Второй мировой войны все контакты между Вашингтоном и Москвой всегда были тщательно выверены, ими руководили разведывательные службы, которые досконально знали соперника. Задействованные в контактах опытные дипломаты работали по строгим протоколам. Но с приходом Трампа система рухнула. Сегодня у США нет посла в Москве, нет помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам. Переговоры с РФ ведет бизнесмен Уиткофф, который отклонил многочисленные предложения ЦРУ о проведении брифинга по России, отмечается в публикации.

Госдепартамент выделил небольшую группу сотрудников для помощи Уиткоффу, но они с трудом получают даже отчеты о его зарубежных встречах. За неполный год он шесть раз посещал Россию, тогда как в Украине не был ни разу.

На этой неделе Трамп заявил, что Уиткофф «ничего не знал» о России, когда приступил к работе, но добивается успеха, потому что «люди любят Стива».

Источники WSJ утверждают, что (президент России Владимир) Путин изучал психологические портреты чиновников из окружения Дональда Трампа и быстро пришел к выводу, что Кит Келлог не подходит России как американский переговорщик из-за его явно проукраинской позиции. А вот Уиткофф «оказался хорошей кандидатурой на роль представителя США в переговорах с РФ».

Трамп не скрывает скептицизма в отношении государственных институтов и высоко ценит личную преданность своего давнего друга.

Переговоры о переводе Уиткоффа на российско-украинский трек Кремль вел через Саудовскую Аравию, задействовав для этого одного из помощников Путина Кирилла Дмитриева. Тот имел хорошие связи и с саудитами, и с американцами. Как пишет WSJ, в определенный момент сам принц Саудовской Аравии предложил Уиткоффу заняться войной в Украине. Сами же россияне пообещали отпустить сидящего в российской тюрьме американского учителя Марка Фогеля.

Десятилетиями американские чиновники перед поездкой в Россию получали сборник инструкций, известный как «Московские правила», который объяснял, как избежать компрометации и вербовки российскими спецслужбами. Однако Уиткофф отказался от всех инструкций и даже от штатного переводчика Госдепа. Во время их первой встречи в Кремле Путин три часа излагал Уиткоффу свою версию российской истории, начиная с Киевской Руси. По словам источников, так Путин оценивал готовность Уиткоффа «принимать российскую точку зрения». С тех пор Уиткофф встречался с Путиным еще пять раз, после каждой встречи рассказывая о том, как Россия стремится к миру.