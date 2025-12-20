USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи

18:12 215

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 декабря встретился с вице-премьером - министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Кабмина.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних связей по ряду направлений. Кроме того, была подчеркнута обоюдная поддержка, которую Баку и Подгорица оказывают друг другу на международных площадках.

Собеседники также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего наращивания взаимовыгодного взаимодействия. В центре внимания оказались перспективы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике, гуманитарных обменах, туризме и ряде других направлений.

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 655
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 216
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 948
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1997
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5753
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10465
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1977
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3529
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2971
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1815
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4238

