Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 декабря встретился с вице-премьером - министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Кабмина.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних связей по ряду направлений. Кроме того, была подчеркнута обоюдная поддержка, которую Баку и Подгорица оказывают друг другу на международных площадках.

Собеседники также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего наращивания взаимовыгодного взаимодействия. В центре внимания оказались перспективы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике, гуманитарных обменах, туризме и ряде других направлений.