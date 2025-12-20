Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении

Появились видеокадры прибытия в Армению первого железнодорожного состава с нефтепродуктами из Азербайджана.

В ночь на 19 декабря грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) доставил на станцию Беюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. В дальнейшем груз транзитом через территорию Грузии был доставлен в Армению.

Договоренность о поставке была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

В ноябре зерно из Казахстана и России также было перевезено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.