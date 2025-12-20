USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении

видео
18:08 653

Появились видеокадры прибытия в Армению первого железнодорожного состава с нефтепродуктами из Азербайджана.

В ночь на 19 декабря грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) доставил на станцию Беюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. В дальнейшем груз транзитом через территорию Грузии был доставлен в Армению.

Договоренность о поставке была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

В ноябре зерно из Казахстана и России также было перевезено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 654
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 215
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 947
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1996
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5751
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10464
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1976
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3527
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2969
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1813
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4237

ЭТО ВАЖНО

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 654
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 215
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 947
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 1996
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5751
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10464
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1976
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3527
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2969
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1813
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4237
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться