USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Украина и Португалия будут делать дроны вместе

18:27 147

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу в Киеве заключили соглашение о партнерстве в сфере совместного производства морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил Зеленский в соцсети X, передает издание «Европейская правда».

Документ о налаживании совместного производства морских беспилотников был подписан в ходе первого официального визита португальского премьера в Украину, отметил украинский лидер.

«Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты», – написал Зеленский.

Президент Украины также выразил признательность Португалии за участие в программе PURL, дающей Киеву возможность закупать вооружения американского производства, а также за поддержку общеевропейского решения о выделении Украине 90 млрд евро сроком на два года.

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 661
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 216
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 949
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 2000
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5756
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10465
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1979
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3532
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2971
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1816
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4239

ЭТО ВАЖНО

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 661
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 216
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 949
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 2000
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5756
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10465
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1979
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3532
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2971
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1816
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4239
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться