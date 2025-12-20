Украина и Португалия будут делать дроны вместе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу в Киеве заключили соглашение о партнерстве в сфере совместного производства морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил Зеленский в соцсети X, передает издание «Европейская правда».

Документ о налаживании совместного производства морских беспилотников был подписан в ходе первого официального визита португальского премьера в Украину, отметил украинский лидер.

«Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты», – написал Зеленский.

Президент Украины также выразил признательность Португалии за участие в программе PURL, дающей Киеву возможность закупать вооружения американского производства, а также за поддержку общеевропейского решения о выделении Украине 90 млрд евро сроком на два года.