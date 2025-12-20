Новые материалы по делу Эпштейна. Демократы недовольны

Би-би-си передает, что среди этих документов оказались в том числе фотографии ряда известных людей, включая бывшего президента США Билла Клинтона, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, а также музыкантов Мика Джаггера и Майкла Джексона. Упоминание или изображение в этих документах не является доказательством противоправных действий.

Среди опубликованных изображений есть несколько фотографий бывшего президента США Билла Клинтона. На одном снимке он плавает в бассейне, на другом — лежит в джакузи, закинув руки за голову.

Клинтона фотографировали с Эпштейном несколько раз в 1990-е и начале 2000-х годов, еще до первого ареста финансиста. Ни один из переживших насилие со стороны Эпштейна не обвинял Клинтона в неправомерных действиях, а он сам неоднократно заявлял, что не знал о сексуальных преступлениях Эпштейна, замечает Би-би-си.

Представитель Клинтона, комментируя публикацию новых фотографий, подчеркнул, что они были сделаны не один десяток лет назад. «Они могут публиковать сколько угодно размытых снимков двадцатилетней давности, но это не про Билла Клинтона. Никогда не было и никогда не будет», — заявил Анхель Уренья. «Здесь есть два типа людей. Первая группа — те, кто ничего не знал и прекратил общение с Эпштейном до того, как его преступления стали известны. Вторая — те, кто продолжал отношения с ним после этого. Мы относимся к первой группе. Никакие попытки со стороны людей из второй группы этого не изменят. Все, особенно MAGA, ждут ответов, а не козлов отпущения», — добавил он.

В опубликованной части файлов упоминается и нынешний президент США Дональд Трамп. Согласно судебным документам, обнародованным Минюстом США, Эпштейн якобы познакомил Трампа с 14-летней девочкой в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Во время предполагаемой встречи в 1990-е годы Эпштейн толкнул Трампа локтем и «игриво спросил», указывая на девочку: «Хорошенькая, правда?» Этот эпизод — одно из немногих упоминаний президента в тысячах файлов, опубликованных в пятницу. Он присутствует на нескольких фотографиях, но его участие минимально. Ранее президент США говорил, что на протяжении многих лет дружил с Эпштейном, но примерно в 2004 году они поссорились — за несколько лет до первого ареста финансиста. Трамп отрицает любую причастность к преступлениям, связанным с Эпштейном.

На одном из опубликованных снимков, предположительно, изображен Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лежащий на коленях у пяти человек, лица которых закрашены. Позади них стоит Гислейн Максвелл — осужденная сообщница Эпштейна. В конце октября Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишен титула принца в том числе из-за связей с Эпштейном.

Впервые в опубликованных материалах по делу финансиста, известного своими связями в мире шоу-бизнеса и политике, представлен столь широкий круг знаменитостей. На некоторых изображениях, опубликованных Минюстом США, запечатлены Майкл Джексон, Мик Джаггер и Дайана Росс. Неясно, где и когда были сделаны эти фотографии и в каком контексте. Также неизвестно, был ли Эпштейн лично связан со всеми этими людьми или просто присутствовал на тех же мероприятиях, отмечает Би-би-си.

Среди документов, обнародованных в пятницу, множество материалов со скрытыми фрагментами, включая полицейские отчеты, протоколы расследований и фотографии. Более 100 страниц одного документа, связанного с расследованием большого жюри, заретушированы полностью.

Как заявили в Минюсте США, тысячи страниц, опубликованных в пятницу, — лишь часть запланированных к публикации документов. Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш пояснил, что каждую страницу тщательно проверяют, чтобы «каждая жертва — ее имя, личность, история, в той мере, в какой это необходимо, — была полностью защищена», и этот процесс требует времени.

Демократы, включая конгрессмена Ро Ханну, пригрозили мерами в отношении сотрудников Минюста, вплоть до импичмента или возможного уголовного преследования из-за задержек.

«Публикация Министерством юстиции сотен тысяч страниц документов не соответствует требованиям закона», — написал Ханна в соцсетях.