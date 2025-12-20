Зеленский назвал условия возврата кредита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возврат кредита в размере 90 млрд евро возможен лишь при условии выплаты Россией репараций. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Мы получили 90 млрд (евро) на 2026-2027 годы. И вы знаете, что мы рассчитываем использовать все 210 млрд (евро) российских активов. И мы понимаем, что эти беспроцентные кредиты 90 млрд Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать соответственно эти репарации Украине», – сказал Зеленский.

Он назвал решение значимой финансовой, геополитической и политической победой, отметив, что европейские лидеры продемонстрировали силу и единство для его реализации. «Для нас это важно, для населения важно, для воинов. С практической стороны, что есть поддержка, и она будет», – добавил президент.

Ранее на переговорах в Брюсселе Европейский союз утвердил финансирование Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что механизм будет действовать по принципу «репарационного кредита»: Украина вернет средства только после того, как Россия выплатит репарации.