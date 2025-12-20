USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Зеленский назвал условия возврата кредита ЕС

18:41 110

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возврат кредита в размере 90 млрд евро возможен лишь при условии выплаты Россией репараций. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Мы получили 90 млрд (евро) на 2026-2027 годы. И вы знаете, что мы рассчитываем использовать все 210 млрд (евро) российских активов. И мы понимаем, что эти беспроцентные кредиты 90 млрд Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать соответственно эти репарации Украине», – сказал Зеленский.

Он назвал решение значимой финансовой, геополитической и политической победой, отметив, что европейские лидеры продемонстрировали силу и единство для его реализации. «Для нас это важно, для населения важно, для воинов. С практической стороны, что есть поддержка, и она будет», – добавил президент.

Ранее на переговорах в Брюсселе Европейский союз утвердил финансирование Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что механизм будет действовать по принципу «репарационного кредита»: Украина вернет средства только после того, как Россия выплатит репарации.

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 667
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 218
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 949
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 2003
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5761
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10465
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1981
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3535
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2972
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1816
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4241

ЭТО ВАЖНО

Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 667
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 218
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 949
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 2003
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 5761
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10465
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 1981
Зеленский: «Не Путину это решать»
Зеленский: «Не Путину это решать» обновлено 17:53
17:53 3535
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2972
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1816
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 4241
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться