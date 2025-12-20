USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

У Нетаньяху новый план атаки на Иран

18:54 1128

На фоне растущих опасений в связи с наращиванием Ираном производства баллистических ракет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом представить новый план атаки на исламскую республику. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с этим планом, и четырех бывших американских чиновников.

Израильские официальные лица считают, что Иран восстанавливает объекты, связанные с производством баллистических ракет, и ремонтирует системы ПВО, поврежденные в ходе ударов в июне 2025 года. Хотя ядерная программа остается серьезной проблемой для Израиля, восстановление ракетного потенциала Ирана израильское руководство считает более явной угрозой.

По словам источников, ожидаемым аргументом Трампа для новой атаки может стать утверждение, что «действия Ирана представляют опасность не только для Израиля, но и для всего региона в целом, включая интересы США».

«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир обновлено 19:15
19:15 5084
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5623
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 5648
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1129
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 2172
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 513
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1447
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3117
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 7173
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10912
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3167

