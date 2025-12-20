У Нетаньяху новый план атаки на Иран

На фоне растущих опасений в связи с наращиванием Ираном производства баллистических ракет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом представить новый план атаки на исламскую республику. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с этим планом, и четырех бывших американских чиновников.

Израильские официальные лица считают, что Иран восстанавливает объекты, связанные с производством баллистических ракет, и ремонтирует системы ПВО, поврежденные в ходе ударов в июне 2025 года. Хотя ядерная программа остается серьезной проблемой для Израиля, восстановление ракетного потенциала Ирана израильское руководство считает более явной угрозой.

По словам источников, ожидаемым аргументом Трампа для новой атаки может стать утверждение, что «действия Ирана представляют опасность не только для Израиля, но и для всего региона в целом, включая интересы США».