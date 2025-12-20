USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Денежный обмен: Турция лидирует по переводам из Азербайджана

19:55 459

Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Турцию в январе–сентябре текущего года составил $104,476 млн, говорится в отчете Центрального банка АР.

По данным регулятора, это на $13,6 млн, или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля Турции в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за первые девять месяцев 2025 года составила 28,9%, что делает страну лидером по получению средств.

Денежные переводы из Турции в Азербайджан за тот же период достигли $140,298 млн, увеличившись на $10 млн, или 7,6% по сравнению с январем–сентябрем 2024 года. Их доля в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 16,5%.

Для сравнения: за январь–сентябрь 2024 года физические лица из Азербайджана перевели в Турцию $118,090 млн, а в обратном направлении — $130,332 млн.

В целом за девять месяцев 2025 года общий объем переводов из Азербайджана за границу составил $361,357 млн, что на $46,925 млн, или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Объем переводов из-за рубежа в Азербайджан в отчетный период достиг $849,910 млн, увеличившись на $1,404 млн, или 0,2% по сравнению с прошлым годом.

«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир обновлено 19:15
19:15 5084
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5623
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 5648
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1129
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 2172
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 513
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1448
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3117
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 7173
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10912
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3167

ЭТО ВАЖНО

«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир обновлено 19:15
19:15 5084
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5623
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 5648
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1129
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 2172
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 513
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1448
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3117
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 7173
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10912
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3167
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться