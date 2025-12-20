Денежный обмен: Турция лидирует по переводам из Азербайджана

Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Турцию в январе–сентябре текущего года составил $104,476 млн, говорится в отчете Центрального банка АР.

По данным регулятора, это на $13,6 млн, или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля Турции в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за первые девять месяцев 2025 года составила 28,9%, что делает страну лидером по получению средств.

Денежные переводы из Турции в Азербайджан за тот же период достигли $140,298 млн, увеличившись на $10 млн, или 7,6% по сравнению с январем–сентябрем 2024 года. Их доля в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 16,5%.

Для сравнения: за январь–сентябрь 2024 года физические лица из Азербайджана перевели в Турцию $118,090 млн, а в обратном направлении — $130,332 млн.

В целом за девять месяцев 2025 года общий объем переводов из Азербайджана за границу составил $361,357 млн, что на $46,925 млн, или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Объем переводов из-за рубежа в Азербайджан в отчетный период достиг $849,910 млн, увеличившись на $1,404 млн, или 0,2% по сравнению с прошлым годом.