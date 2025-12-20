Папа Римский: по ночам немецкий, днем - теннис и спорт

Папа Римский Лев XIV, избранный в мае после смерти папы Франциска, активно пользуется онлайн-приложениями, по ночам изучает немецкий язык и поддерживает спортивную форму. Об этом пишет газета La Repubblica.

Официального подтверждения из Ватикана пока не поступало, однако, как сообщает газета, брат понтифика Джон Превост подтвердил, что Лев XIV пользуется онлайн-приложением. По его словам, иногда он играет в словесные игры с родственниками в США, поддерживая таким образом с ними связь. Брат понтифика уточнил, что он может изучать немецкий язык ночью, когда ему не спится, однако при этом встает он рано. Другие пользователи узнали главу Святого Престола по имени, которое он использовал до избрания — @drprevost. Помимо родного английского, Лев XIV свободно владеет итальянским, испанским, французским и немного говорит на португальском.

Брат Папы Римского также рассказал, что нынешний глава католической церкви, отметивший в сентябре 70-летний юбилей, старается поддерживать спортивную форму. В загородной резиденции Кастель-Гандольфо, куда он ездит еженедельно, Лев XIV играет в теннис. В Риме, как ранее выяснила газета Il Messaggero, еще до избрания он посещал спортзал. Сейчас, по информации La Repubblica, спортивный зал оборудуют в апартаментах Апостольского дворца, куда понтифик пока не переехал из-за ремонта помещений, которыми его предшественник Франциск не пользовался, предпочитая жить в гостинице.

Лев XIV был избран Папой Римским в мае на конклаве после смерти папы Франциска 21 апреля.