Попытка США задержать подсанкционный танкер Венесуэлы

США попытались задержать подсанкционный танкер у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой источники.

Источники не уточнили, где именно проводилась операция, отметив лишь, что ею руководила береговая охрана.

«По словам официальных лиц, Соединенные Штаты попытались перехватить и задержать еще одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы», – написал корреспондент Reuters Идрис Али в соцсети X.

В первой половине декабря США задержали другое судно — крупнотоннажный танкер Skipper с венесуэльской нефтью, заявив, что оно использовалось в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.

После этого Венесуэла начала направлять боевые корабли для сопровождения своих танкеров.