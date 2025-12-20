USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Попытка США задержать подсанкционный танкер Венесуэлы

США попытались задержать подсанкционный танкер у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой источники.

Источники не уточнили, где именно проводилась операция, отметив лишь, что ею руководила береговая охрана.

«По словам официальных лиц, Соединенные Штаты попытались перехватить и задержать еще одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы», – написал корреспондент Reuters Идрис Али в соцсети X.

В первой половине декабря США задержали другое судно — крупнотоннажный танкер Skipper с венесуэльской нефтью, заявив, что оно использовалось в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.

После этого Венесуэла начала направлять боевые корабли для сопровождения своих танкеров.

Венесуэла, несмотря на блокаду со стороны США, направила из своих портов два танкера, на которые Вашингтон не наложил санкции. Об этом сообщает издание Axios.

«Венесуэла проверяет на прочность блокаду в отношении подсанкционных танкеров, позволив двум судам с нефтью, в том числе одному с вооруженным эскортом, выйти из своих портов. Ни один из этих танкеров не находится под санкциями США», – говорится в публикации.

По данным Axios, суда направляются в Китай.

«Это план Б для президента Венесуэлы Николаса Мадуро», – приводит портал слова соучредителя компании по отслеживанию морских судов Tanker Trackers Самира Мадани. Он добавил, что десятки танкеров из санкционных списков США пока остаются в венесуэльских водах.

Портал также приводит мнение советников президента США Дональда Трампа о том, что американские военные могут попытаться задержать эти суда, в частности из-за того, что Трамп ранее объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией за кражу американских активов, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

При этом Белый дом считает законной работу американской компании Chevron Corp с венесуэльской PDVSA, которая с 2019 года находится под санкциями. Минфин США выдал лицензию, позволяющую продолжать сотрудничество Chevron Corp и PDVSA.

«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют»
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
