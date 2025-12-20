Российский флаг над Киевом

В соцсетях в субботу, 20 декабря, распространилось видео с дроном с российским флагом над Киевом.

Вначале пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина назвала это видео «фейком». По ее словам, правоохранители оперативно проверили информацию.

Позже Гирдвилис сделала новое заявление. В комментарии РБК-Украина она сообщила, что беспилотник с российским триколором действительно летал над украинской столицей. «После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются», — отметила она.