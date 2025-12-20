USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Исторический максимум: Россия поставила Китаю золото почти на миллиард

20:10 413

Объем поставок российского золота в Китай в ноябре достиг почти $961 млн, став рекордным за всю историю двусторонней торговли. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни.

Второй месяц подряд экспорт золота России в Поднебесную бьет исторические рекорды: в октябре он составил $930 млн. В прошлом году в этот период таких поставок не фиксировалось, а прежний максимум достигал лишь $223 млн.

За 11 месяцев текущего года общий импорт российского золота Китаем достиг $1,9 млрд, почти в девять раз превысив показатели аналогичного периода 2024 года. Такой рост эксперты связывают с изменениями логистики и поиском новых рынков сбыта на фоне введенных ограничений.

«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир обновлено 19:15
19:15 5087
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5626
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 5650
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1131
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 2174
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 513
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1448
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3121
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 7175
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 10912
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3167

