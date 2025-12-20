Исторический максимум: Россия поставила Китаю золото почти на миллиард

Объем поставок российского золота в Китай в ноябре достиг почти $961 млн, став рекордным за всю историю двусторонней торговли. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни.

Второй месяц подряд экспорт золота России в Поднебесную бьет исторические рекорды: в октябре он составил $930 млн. В прошлом году в этот период таких поставок не фиксировалось, а прежний максимум достигал лишь $223 млн.

За 11 месяцев текущего года общий импорт российского золота Китаем достиг $1,9 млрд, почти в девять раз превысив показатели аналогичного периода 2024 года. Такой рост эксперты связывают с изменениями логистики и поиском новых рынков сбыта на фоне введенных ограничений.