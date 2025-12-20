USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Турция ведет переговоры с ХАМАС о мире в Газе

20:27

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил в Стамбуле с представителями палестинского движения ХАМАС второй этап плана мирного урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности.

От ХАМАС делегацию на переговорах возглавил член политбюро движения Халил аль-Хейя. Источник сообщил, что «ХАМАС заявил о соблюдении со своей стороны условий прекращения огня и предоставил информацию о нарушениях, совершенных израильской стороной».

«Были подчеркнуты интенсивные усилия Турции как страны-гаранта по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Газе. Кроме того, были оценены шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения дальнейших нарушений со стороны Израиля. Состоялись консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу плана мирного урегулирования в Газе и по вопросам решения существующих проблем», – отметил источник.

Турецкая сторона предоставила сведения о работе Турции в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу и обсудила «текущие усилия стран региона и международных организаций по обеспечению доставки дополнительной помощи».

«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
«Соглашения сегодня нет»: Зеленский о шансах на мир
19:15
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги
03:14
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
01:56
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
18:08
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
14:41
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
19 декабря 2025, 23:56
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
15:26

