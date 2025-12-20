Турция ведет переговоры с ХАМАС о мире в Газе

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил в Стамбуле с представителями палестинского движения ХАМАС второй этап плана мирного урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности.

От ХАМАС делегацию на переговорах возглавил член политбюро движения Халил аль-Хейя. Источник сообщил, что «ХАМАС заявил о соблюдении со своей стороны условий прекращения огня и предоставил информацию о нарушениях, совершенных израильской стороной».

«Были подчеркнуты интенсивные усилия Турции как страны-гаранта по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Газе. Кроме того, были оценены шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения дальнейших нарушений со стороны Израиля. Состоялись консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу плана мирного урегулирования в Газе и по вопросам решения существующих проблем», – отметил источник.

Турецкая сторона предоставила сведения о работе Турции в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу и обсудила «текущие усилия стран региона и международных организаций по обеспечению доставки дополнительной помощи».