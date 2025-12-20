«Бессильный» Евросоюз в глазах Америки

«Краткосрочный результат для Украины сопоставим с использованием российских активов. Однако невозможность ЕС выдать репарационный кредит после бесконечных переговоров будет воспринята в Вашингтоне как дополнительное свидетельство того, что [европейское] объединение - бессильная структура с конфликтующими между собой участниками, точки зрения которой могут быть проигнорированы», - отмечается в статье.

Говоря о займе, при помощи которого Брюссель планирует финансировать Киев, The Economist обращает внимание на то, что «бремя в €90 млрд в конечном счете ляжет на налогоплательщиков объединения». Журнал утверждает, что за этим решением внутри ЕС последуют взаимные обвинения и будут задаваться вопросы по поводу того, возможно ли было уговорить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, какова была мотивация президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, когда они не согласились с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, оказывали ли США давление на правительства стран ЕС.

Саммит ЕС завершился в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об изъятии активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в будущем. Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годах. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России полные репарации, объем которых, по мнению Брюсселя, превышает €500 млрд.