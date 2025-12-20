Орбан не хочет распада Украины

Венгрия не заинтересована в распаде Украины в результате войны с Россией и хотела бы, чтобы в соседней стране была стабильная ситуация. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы активистов правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз».

Орбан отметил, что распад Украины стал бы большой проблемой для Венгрии: «Мы должны многое сделать, чтобы этого не произошло. Сельский житель хорошо понимает, что на стоимость его участка влияет еще и состояние соседа, который живет рядом с ним».

По словам Орбана, «Венгрии нужна стабильная Украина».