Маск побил собственный рекорд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, состояние Маска увеличилось после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение суда низшей инстанции, признавшее недействительным его вознаграждение в виде опционов на акции Tesla, оцененное сейчас в $139 млрд.

«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных $749 млрд», — пишет журнал.

Ранее Forbes уже называл Маска первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд, после того как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении по выкупу акций, в рамках которого ее оценили в $800 млрд.