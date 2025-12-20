USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Маск побил собственный рекорд

21:45 701

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, состояние Маска увеличилось после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение суда низшей инстанции, признавшее недействительным его вознаграждение в виде опционов на акции Tesla, оцененное сейчас в $139 млрд.

«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных $749 млрд», — пишет журнал.

Ранее Forbes уже называл Маска первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд, после того как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении по выкупу акций, в рамках которого ее оценили в $800 млрд.

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
21:20 7397
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5866
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 6013
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1794
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 3070
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 777
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1811
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3782
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 8135
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 11297
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3261

ЭТО ВАЖНО

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
21:20 7397
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5866
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 6013
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1794
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 3070
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 777
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1811
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3782
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 8135
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 11297
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться