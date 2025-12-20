Два евро, чтобы близко подойти к знаменитому фонтану

Би-би-си передает, что новое ограничение для посетителей, желающих посмотреть на памятник в стиле барокко, вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Собранные средства будут поступать в городской бюджет для оплаты расходов на содержание фонтана и обслуживание там посетителей. Город рассчитывает получать 6,5 млн евро в год только от платы за посещение фонтана.

Объявляя об этом решении, мэр Рима Роберто Гуальтьери сказал, что «два евро — это не так уж много… и это приведет к менее хаотичным туристическим потокам». Сбор за посещение фонтана Треви является частью новой тарифной системы для некоторых музеев и памятников в столице Италии. Доступ к ряду объектов, которые в настоящее время взимают плату за вход, станет бесплатным для жителей Рима. В то же время туристы и лица, не являющиеся резидентами Италии, должны будут платить за осмотр фонтана Треви и еще пяти достопримечательностей, включая музей Наполеона.

Туристы по-прежнему смогут бесплатно смотреть на фонтан Треви, но с расстояния. По данным мэрии Рима, в настоящее время этот объект посещают в среднем 30 000 человек в день.

После реставрационных работ, проведенных в прошлом году, Гуальтьери ввел систему очередей, чтобы предотвратить скопление больших толп вокруг фонтана. Сейчас одновременно вокруг фонтана могут находиться не более 400 человек.

Фонтан Треви считается шедевром позднего барокко. На его строительство ушло около 30 лет, и после смерти его архитектора Никола Сальви завершением Треви занимался Джузеппе Панини, который немного изменил первоначальный проект. Его вода, поступающая из древнего акведука под названием Acqua Vergine, долгое время считалась самой мягкой и вкусной в Риме. Столетиями бочки с ней каждую неделю доставляли в Ватикан. Сегодня она больше не годится для питья.

С фонтаном также связана одна из известных традиций города, согласно которой, если бросить в него монету, судьба непременно приведет вас обратно в Рим. Ежедневно прохожие бросают в него около трех тысяч евро (3 513 долларов), а в 2016 году общая сумма полученных из фонтана денег составила примерно 1,4 миллиона евро (1,6 млн долларов). Все брошенные в воду монеты ежедневно собирают и направляют на благотворительность.

Фонтан Треви был упомянут во многих книгах и фильмах, включая комедию «Римские каникулы», принесшую Одри Хепберн ее первый «Оскар».