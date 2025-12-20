«Зачистка» в Газе завершена: израильские военные отчитались об успехах

Согласно информации, бригада израильской армии завершила операцию в районе подконтрольной Израилю «желтой линии» на юге сектора Газа. В ходе операций за последние два месяца были уничтожены сотни объектов инфраструктуры, включая подземные туннели в Хан-Юнисе.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации 20 боевиков вооруженных группировок в секторе, в том числе двух боевиков на севере анклава, которые пересекли «желтую линию» и приблизились к солдатам Иерусалимской бригады.