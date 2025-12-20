Смертельное ДТП на севере Азербайджана: микроавтобус врезался в дерево

Микроавтобус в Огузском районе съехал с дороги и врезался в дерево, один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Авария с участием микроавтобуса Mercedes Vito произошла в селе Синджан Огузского района на участке автомагистрали Гарамарьям–Исмаиллы–Шеки.
По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
В ДТП погиб один человек, несколько пострадавших доставлены в Огузскую районную центральную больницу.
По факту происшествия проводится расследование.