Смертельное ДТП на севере Азербайджана: микроавтобус врезался в дерево

22:28 180

Микроавтобус в Огузском районе съехал с дороги и врезался в дерево, один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes Vito произошла в селе Синджан Огузского района на участке автомагистрали Гарамарьям–Исмаиллы–Шеки.

По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. 

В ДТП погиб один человек, несколько пострадавших доставлены в Огузскую районную центральную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
21:20 7404
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
03:14 5866
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
01:56 6013
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
18:54 1797
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
18:08 3072
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
18:12 780
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
17:06 1812
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
16:50 3785
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
14:41 8138
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 11299
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 3261

