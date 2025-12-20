Рекордная находка: подводное золото сделало Китай лидером в Азии

Китай нашел первое в стране подводное месторождение золота, которое уже признано крупнейшим в Азии, сообщает South China Morning Post.

Месторождение расположено в море у берегов городского округа Лайчжоу в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Благодаря этой находке общие подтвержденные запасы золота в районе Лайчжоу выросли более чем до 3,9 тыс. тонн, что составляет примерно четверть всех разведанных запасов золота в стране и делает регион лидером по запасам и добыче драгметалла. Точный объем нового подводного месторождения не раскрывается.

Открытие стало частью серии крупных находок золота в Китае за последние годы. Например, в ноябре 2025 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны нашли крупнейшее с момента основания КНР в 1949 году месторождение. У западных границ, в горах Куньлунь в Синьцзяне, геологи оценили запасы другого месторождения более чем в 1000 тонн.

Эти открытия являются результатом масштабной государственной программы по поиску полезных ископаемых. С 2021 года Пекин выделил на нее около 450 млрд юаней (почти $64 млрд).