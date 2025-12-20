Авиабомбы сбросили на Изюм: погибли мирные жители

Город Изюм в Харьковской области подвергся российской атаке, погибли мужчина и женщина, еще один человек получил ранения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Сегодня днем российские войска нанесли несколько ударов управляемыми авиабомбами по городу Изюм. Одно из попаданий произошло на территории частного домовладения — жилой дом подвергся значительным разрушениям. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки», — говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов спасатели деблокировали тела двух погибших — мужчины и женщины. Еще один человек получил ранения…» — отмечается в сообщении.