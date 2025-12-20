USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Авиабомбы сбросили на Изюм: погибли мирные жители

20 декабря 2025, 23:05 750

Город Изюм в Харьковской области подвергся российской атаке, погибли мужчина и женщина, еще один человек получил ранения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Сегодня днем российские войска нанесли несколько ударов управляемыми авиабомбами по городу Изюм. Одно из попаданий произошло на территории частного домовладения — жилой дом подвергся значительным разрушениям. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки», — говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов спасатели деблокировали тела двух погибших — мужчины и женщины. Еще один человек получил ранения…» — отмечается в сообщении.

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
20 декабря 2025, 21:20 8699
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
20 декабря 2025, 03:14 6095
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
20 декабря 2025, 01:56 6287
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
20 декабря 2025, 18:54 2244
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
20 декабря 2025, 18:08 3676
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
20 декабря 2025, 18:12 939
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
20 декабря 2025, 17:06 2052
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
20 декабря 2025, 16:50 4174
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
20 декабря 2025, 14:41 8987
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 11624
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
20 декабря 2025, 15:26 3369

