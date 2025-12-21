«Совет по вопросам мира» в Газе: США и союзники обсудили вторую фазу

Представители США, Египта, Катара и Турции провели обсуждение реализации второй фазы мирного плана для сектора Газа, уделив особое внимание вопросам управления анклавом. Об этом говорится в совместном заявлении стран.
«В ходе обсуждения второй фазы мы подчеркнули важность создания единой структуры для управления Газой для защиты мирных граждан и поддержания общественного порядка», – говорится в заявлении, опубликованном спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в соцсети X.
Представители поддержали идею создания так называемого «Совета по вопросам мира», который в будущем будет выполнять функции переходного правительства.
Стороны обсудили меры по региональной интеграции сектора, включая активизацию торговли, развитие инфраструктуры и сотрудничество в сферах энергетики, водоснабжения и других ресурсов.
В заявлении отмечается, что первая фаза плана оказалась успешной: удалось увеличить гуманитарную помощь, вернуть в Израиль тела заложников, частично вывести израильские войска из Газы и снизить уровень военных действий.
Встреча представителей прошла в пятницу в Майами. Консультации продолжатся в ближайшие недели для продвижения второй фазы мирного плана.
*** 23:22
Встреча посредников на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Майами (штат Флорида) прошла «хорошо», есть надежда на скорое начало второго этапа реализации соглашения о перемирии в секторе Газа. Так заявил ТАСС глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
«Переговоры в Майами прошли хорошо, обстановка на них также была благоприятной. Надеемся, что в скором времени мы перейдем к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа», - рассказал он в кулуарах министерской конференции форума Россия - Африка в Каире.