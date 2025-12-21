USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

«Совет по вопросам мира» в Газе: США и союзники обсудили вторую фазу

обновлено 00:22
00:22 458

Представители США, Египта, Катара и Турции провели обсуждение реализации второй фазы мирного плана для сектора Газа, уделив особое внимание вопросам управления анклавом. Об этом говорится в совместном заявлении стран.

«В ходе обсуждения второй фазы мы подчеркнули важность создания единой структуры для управления Газой для защиты мирных граждан и поддержания общественного порядка», – говорится в заявлении, опубликованном спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в соцсети X.

Представители поддержали идею создания так называемого «Совета по вопросам мира», который в будущем будет выполнять функции переходного правительства.

Стороны обсудили меры по региональной интеграции сектора, включая активизацию торговли, развитие инфраструктуры и сотрудничество в сферах энергетики, водоснабжения и других ресурсов.

В заявлении отмечается, что первая фаза плана оказалась успешной: удалось увеличить гуманитарную помощь, вернуть в Израиль тела заложников, частично вывести израильские войска из Газы и снизить уровень военных действий.

Встреча представителей прошла в пятницу в Майами. Консультации продолжатся в ближайшие недели для продвижения второй фазы мирного плана.

*** 23:22

Встреча посредников на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Майами (штат Флорида) прошла «хорошо», есть надежда на скорое начало второго этапа реализации соглашения о перемирии в секторе Газа. Так заявил ТАСС глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

«Переговоры в Майами прошли хорошо, обстановка на них также была благоприятной. Надеемся, что в скором времени мы перейдем к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа», - рассказал он в кулуарах министерской конференции форума Россия - Африка в Каире. 

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
20 декабря 2025, 21:20 8699
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
20 декабря 2025, 03:14 6095
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
20 декабря 2025, 01:56 6287
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
20 декабря 2025, 18:54 2245
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
20 декабря 2025, 18:08 3677
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
20 декабря 2025, 18:12 939
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
20 декабря 2025, 17:06 2053
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
20 декабря 2025, 16:50 4174
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
20 декабря 2025, 14:41 8987
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 11626
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
20 декабря 2025, 15:26 3369

ЭТО ВАЖНО

