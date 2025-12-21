«Совет по вопросам мира» в Газе: США и союзники обсудили вторую фазу

Представители США, Египта, Катара и Турции провели обсуждение реализации второй фазы мирного плана для сектора Газа, уделив особое внимание вопросам управления анклавом. Об этом говорится в совместном заявлении стран.

«В ходе обсуждения второй фазы мы подчеркнули важность создания единой структуры для управления Газой для защиты мирных граждан и поддержания общественного порядка», – говорится в заявлении, опубликованном спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в соцсети X.

Представители поддержали идею создания так называемого «Совета по вопросам мира», который в будущем будет выполнять функции переходного правительства.

Стороны обсудили меры по региональной интеграции сектора, включая активизацию торговли, развитие инфраструктуры и сотрудничество в сферах энергетики, водоснабжения и других ресурсов.

В заявлении отмечается, что первая фаза плана оказалась успешной: удалось увеличить гуманитарную помощь, вернуть в Израиль тела заложников, частично вывести израильские войска из Газы и снизить уровень военных действий.

Встреча представителей прошла в пятницу в Майами. Консультации продолжатся в ближайшие недели для продвижения второй фазы мирного плана.