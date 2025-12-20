США пугают детей-мигрантов депортацией

Несовершеннолетним мигрантам, прибывающим в США без сопровождения взрослых, вручают документы с предупреждениями, призванные принудить ребенка вернуться в страну происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

Документ, называемый «советом», либо вручают, либо зачитывают детям в первые дни после пересечения границы США, пока они находятся под стражей таможенно-пограничной службы и еще не получили возможности воссоединиться с родственниками на территории страны.

«Если вы решите обратиться к иммиграционному судье или выразите опасение по поводу возвращения в свою страну, вы можете ожидать следующего: вас поместят под стражу правительства США на длительный период времени», – приводит The Guardian выдержки из этого документа.

В тексте также указано, что при отсутствии у спонсора ребенка законного статуса его могут привлечь к ответственности за «содействие незаконному въезду», арестовать и депортировать. Кроме того, как пишет издание, в документе отмечается, что в случае достижения ребенком 18 лет в период нахождения под государственной опекой «его передадут в иммиграционную и таможенную службу для высылки…»

Представитель таможенно-пограничной службы США пояснил газете, что многих несовершеннолетних к границе привозят контрабандисты, намеренные использовать их в преступных целях. По его словам, распространение такого консультационного документа необходимо, чтобы дети «понимали свои права и возможности».

«Для многих, кто стал жертвой торговли людьми или принуждения, возвращение домой к семье является самым безопасным путем», – пояснил он.

Издание со ссылкой на письмо комиссара службы Родни Скотта сообщает, что эти изменения начали действовать в 2025 году. В то же время сенатор от штата Орегон Рон Уайден заявил изданию, что новая политика «использует уязвимости детей» для их выдворения еще до того, как они смогут получить необходимую защиту.