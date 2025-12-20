USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

США пугают детей-мигрантов депортацией

20 декабря 2025, 23:32

Несовершеннолетним мигрантам, прибывающим в США без сопровождения взрослых, вручают документы с предупреждениями, призванные принудить ребенка вернуться в страну происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

Документ, называемый «советом», либо вручают, либо зачитывают детям в первые дни после пересечения границы США, пока они находятся под стражей таможенно-пограничной службы и еще не получили возможности воссоединиться с родственниками на территории страны.

«Если вы решите обратиться к иммиграционному судье или выразите опасение по поводу возвращения в свою страну, вы можете ожидать следующего: вас поместят под стражу правительства США на длительный период времени», – приводит The Guardian выдержки из этого документа.

В тексте также указано, что при отсутствии у спонсора ребенка законного статуса его могут привлечь к ответственности за «содействие незаконному въезду», арестовать и депортировать. Кроме того, как пишет издание, в документе отмечается, что в случае достижения ребенком 18 лет в период нахождения под государственной опекой «его передадут в иммиграционную и таможенную службу для высылки…»

Представитель таможенно-пограничной службы США пояснил газете, что многих несовершеннолетних к границе привозят контрабандисты, намеренные использовать их в преступных целях. По его словам, распространение такого консультационного документа необходимо, чтобы дети «понимали свои права и возможности».

«Для многих, кто стал жертвой торговли людьми или принуждения, возвращение домой к семье является самым безопасным путем», – пояснил он.

Издание со ссылкой на письмо комиссара службы Родни Скотта сообщает, что эти изменения начали действовать в 2025 году. В то же время сенатор от штата Орегон Рон Уайден заявил изданию, что новая политика «использует уязвимости детей» для их выдворения еще до того, как они смогут получить необходимую защиту.

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
20 декабря 2025, 21:20 8699
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
20 декабря 2025, 03:14 6095
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
20 декабря 2025, 01:56 6288
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
20 декабря 2025, 18:54 2245
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
20 декабря 2025, 18:08 3678
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
20 декабря 2025, 18:12 939
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
20 декабря 2025, 17:06 2053
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют» заявил главком
20 декабря 2025, 16:50 4174
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации
20 декабря 2025, 14:41 8987
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 11626
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
20 декабря 2025, 15:26 3369

