Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Европейский кредит для Киева обернулся проблемой для Стармера

The Times
20 декабря 2025, 23:50

Решение лидеров Евросоюза выделить Украине €90 млрд осложнило положение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который настаивал на использовании российских активов для поддержки Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

«Президент (Украины Владимир) Зеленский благодарен Европе за то, что она наконец пришла ему на помощь, несмотря на нежелание Вашингтона это делать, по крайней мере он сможет выплачивать зарплату своим войскам и покупать оружие еще в течение двух лет. Но Россия не была непосредственно наказана», – пишет издание, комментируя решение ЕС предоставить Украине кредит в формате совместного заимствования.

Отмечается, что давление со стороны Бельгии, опасения ряда стран перед возможным «возмездием» со стороны России, а также нежелание наносить ущерб так называемой «репутации еврозоны» и создавать прецедент конфискации российских активов в итоге привели Евросоюз к нынешнему варианту решения.

Как подчеркивает издание, отдельно принятое решение поставило в «затруднительное положение» Стармера. В Великобритании заморожены российские активы на сумму более 8 млрд фунтов стерлингов, при этом Стармер последовательно выступал за использование этих средств для поддержки Украины.

В то же время лидеры Европейского союза предлагают Лондону внести собственный вклад в кредитную линию для Киева, несмотря на то что Великобритания не входит в ЕС. Без обращения к замороженным российским активам реализовать такой шаг будет затруднительно.

«Будучи вне ЕС, он (Стармер) может самостоятельно принять решение о том, делать ли это... С другой стороны, Путин, который назвал любую попытку использовать российские деньги для выплат Украине «грабежом», непременно примет ответные меры», – отмечает издание.

При этом риски «экономического возмездия» со стороны России оцениваются как незначительные. Большая часть британских инвестиций в РФ уже списана, однако Лондону следует быть готовым и к другим формам ответных действий, которые, как подчеркивается, не должны останавливать правительство.

«Было бы разумно также скоординировать эти действия с другими странами, не входящими в ЕС, которые имеют российские активы, в частности Канадой и Японией, чтобы послать сильный сигнал солидарности с Украиной», – резюмировало издание.

«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
20 декабря 2025, 21:20
20 декабря 2025, 21:20 8699
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги
20 декабря 2025, 03:14
20 декабря 2025, 03:14 6095
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
20 декабря 2025, 01:56
20 декабря 2025, 01:56 6288
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
20 декабря 2025, 18:54 2246
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
20 декабря 2025, 18:08
20 декабря 2025, 18:08 3679
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
20 декабря 2025, 18:12
20 декабря 2025, 18:12 939
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
20 декабря 2025, 17:06
20 декабря 2025, 17:06 2053
ВСУ «успешно контратакуют»
ВСУ «успешно контратакуют»
20 декабря 2025, 16:50
20 декабря 2025, 16:50 4175
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
20 декабря 2025, 14:41
20 декабря 2025, 14:41 8989
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
19 декабря 2025, 23:56
19 декабря 2025, 23:56 11626
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
20 декабря 2025, 15:26
20 декабря 2025, 15:26 3369

