Европейский кредит для Киева обернулся проблемой для Стармера

Решение лидеров Евросоюза выделить Украине €90 млрд осложнило положение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который настаивал на использовании российских активов для поддержки Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

«Президент (Украины Владимир) Зеленский благодарен Европе за то, что она наконец пришла ему на помощь, несмотря на нежелание Вашингтона это делать, по крайней мере он сможет выплачивать зарплату своим войскам и покупать оружие еще в течение двух лет. Но Россия не была непосредственно наказана», – пишет издание, комментируя решение ЕС предоставить Украине кредит в формате совместного заимствования.

Отмечается, что давление со стороны Бельгии, опасения ряда стран перед возможным «возмездием» со стороны России, а также нежелание наносить ущерб так называемой «репутации еврозоны» и создавать прецедент конфискации российских активов в итоге привели Евросоюз к нынешнему варианту решения.

Как подчеркивает издание, отдельно принятое решение поставило в «затруднительное положение» Стармера. В Великобритании заморожены российские активы на сумму более 8 млрд фунтов стерлингов, при этом Стармер последовательно выступал за использование этих средств для поддержки Украины.

В то же время лидеры Европейского союза предлагают Лондону внести собственный вклад в кредитную линию для Киева, несмотря на то что Великобритания не входит в ЕС. Без обращения к замороженным российским активам реализовать такой шаг будет затруднительно.

«Будучи вне ЕС, он (Стармер) может самостоятельно принять решение о том, делать ли это... С другой стороны, Путин, который назвал любую попытку использовать российские деньги для выплат Украине «грабежом», непременно примет ответные меры», – отмечает издание.

При этом риски «экономического возмездия» со стороны России оцениваются как незначительные. Большая часть британских инвестиций в РФ уже списана, однако Лондону следует быть готовым и к другим формам ответных действий, которые, как подчеркивается, не должны останавливать правительство.

«Было бы разумно также скоординировать эти действия с другими странами, не входящими в ЕС, которые имеют российские активы, в частности Канадой и Японией, чтобы послать сильный сигнал солидарности с Украиной», – резюмировало издание.