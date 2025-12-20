USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Дворники-индийцы убирают улицы Петербурга за сто тысяч

20 декабря 2025, 23:48

На улицах Санкт-Петербурга появились дворники из Индии, они работают в Приморском районе и носят на форме специальную нашивку в виде флагов своей страны и России. Об этом пишет «Фонтанка».

Издание выяснило, что зарплата индийцев составляет 100 тысяч рублей. Помимо этого, работодатель АО «Коломяжское» организует для них бесплатное проживание, питание и развоз. Также они занимаются с учителем русского языка. Индийцам от 19 до 43 лет, всего их 17.

Один из мигрантов 26-летний Мукеш Мандал сообщил, что на родине трудился «в компаниях вроде Microsoft, использовал искусственный интеллект», чат GPT и тому подобное. «По сути, я разработчик», — отметил он, добавив, что хочет побыть в России год, чтобы заработать денег, а затем вернуться в Индию. Среди приехавших также есть предприниматель, организаторы свадеб, фермеры, водители, архитекторы, скульптор и кожевник. Индийцы «показывают себя очень хорошо: убираются больше и качественнее, если сравнивать с гражданами из стран ближнего зарубежья», отметила и.о. главы отдела комплексной уборки АО «Коломяжское» Мария Тябина. Пока компания нанимает индийцев в пилотном режиме, но руководство уже думает над расширением практики.

Что касается россиян, по словам Тябиной, они работать дворниками «не особо идут».

Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани говорила, что в Россию планируется привлечь 400 тысяч трудовых мигрантов из ее страны, чтобы закрыть дефицит кадров на рынке.

