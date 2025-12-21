USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Эрдоган анонсировал строительство нового авианосца

Турция начала строительство нового авианосца длиной 300 метров, который станет «старшим братом» TCG Anadolu. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«В каждом реализуемом нами проекте в сфере оборонной промышленности мы стремимся не только к разработке продукта, но и развитию всей экосистемы и производственных мощностей», – сказал Эрдоган, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию морских платформ на территории Стамбульской военно-морской верфи.

По его словам, невозможно быть сдерживающей силой на суше, не будучи сильным в воздухе и эффективным на море.

Глава государства отметил, что Турция осуществляет все процессы – от исследований и разработок до проектирования, от программного обеспечения до серийного производства – с использованием собственных национальных ресурсов.

«В настоящее время мы занимаем 11-е место в мире по объему экспорта оборонной продукции. За последние 11 месяцев наш экспорт оборонной и аэрокосмической продукции вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $7,445 млрд», – указал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция входит в число 10 стран мира, которые самостоятельно разрабатывают и спускают на воду военные корабли. «Мы приступили к процессу строительства авианосца длиной 300 метров, который станет старшим братом TCG Anadolu», – сказал президент.

Турецкий лидер также заверил, что будут и «другие хорошие новости». «Мы поэтапно будем реализовывать проекты, которые усилят нашу сдерживающую мощь на суше, море, в воздухе и, конечно же, в киберпространстве», – подчеркнул он.

«Мы – страна, которая не позволит нарушать свои права и законы, никогда этого не допустит. Все вложенные нами инвестиции направлены не на подготовку к войне, а на защиту мира, независимости и будущего», – заключил президент Турции.

