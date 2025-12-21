USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии

01:10 531

Власти Турции намерены применить азербайджанскую модель при подготовке сирийской армии. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Яшар Гюлер, сообщает Hürriyet.

По его словам, формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) должны быть включены в состав сирийской армии на индивидуальной основе, а не как отдельная структура. При этом, отметил Гюлер, речь идет о полной интеграции под единым командованием, без сохранения отдельной военной идентичности.

Министр обороны подчеркнул, что Анкара поддерживает новое руководство Сирии и считает необходимым предоставить ему время для «наведения порядка в стране». Турция готова оказывать военную и образовательную помощь сирийским силам безопасности по модели, применявшейся ранее в сотрудничестве с Азербайджаном, а также с Ливией и Сомали.

По словам турецкого министра, переговоры с США по вопросу интеграции SDF продолжаются, и позиция Вашингтона «существенно изменилась». Разногласия постепенно сокращаются, однако Турция сохраняет приверженность своим принципиальным требованиям, сказал он.

Гюлер добавил, что Анкара располагает готовыми планами на любой вариант развития событий в Сирии и при необходимости готова действовать самостоятельно, как это уже происходило в ходе предыдущих военных операций.

Алиева ждут в Санкт-Петербурге
Алиева ждут в Санкт-Петербурге
00:38 1715
Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии
Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии
01:10 532
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?
Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит? о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 14:41 9594
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации
20 декабря 2025, 23:03 2138
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией обновлено 21:20
20 декабря 2025, 21:20 9263
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема; все еще актуально
20 декабря 2025, 03:14 6199
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном; все еще актуально
20 декабря 2025, 01:56 6440
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
У Нетаньяху новый план атаки на Иран
20 декабря 2025, 18:54 2454
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении
Первый поезд с азербайджанским бензином в Армении видео
20 декабря 2025, 18:08 3950
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
Энергетика, инвестиции и туризм: Азербайджан и Черногория расширяют связи
20 декабря 2025, 18:12 1028
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию
Азербайджан все больше инвестирует в Турцию А Россия - в Азербайджан
20 декабря 2025, 17:06 2172

