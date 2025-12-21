Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии

Власти Турции намерены применить азербайджанскую модель при подготовке сирийской армии. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Яшар Гюлер, сообщает Hürriyet.
По его словам, формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) должны быть включены в состав сирийской армии на индивидуальной основе, а не как отдельная структура. При этом, отметил Гюлер, речь идет о полной интеграции под единым командованием, без сохранения отдельной военной идентичности.
Министр обороны подчеркнул, что Анкара поддерживает новое руководство Сирии и считает необходимым предоставить ему время для «наведения порядка в стране». Турция готова оказывать военную и образовательную помощь сирийским силам безопасности по модели, применявшейся ранее в сотрудничестве с Азербайджаном, а также с Ливией и Сомали.
По словам турецкого министра, переговоры с США по вопросу интеграции SDF продолжаются, и позиция Вашингтона «существенно изменилась». Разногласия постепенно сокращаются, однако Турция сохраняет приверженность своим принципиальным требованиям, сказал он.
Гюлер добавил, что Анкара располагает готовыми планами на любой вариант развития событий в Сирии и при необходимости готова действовать самостоятельно, как это уже происходило в ходе предыдущих военных операций.