Анкара применяет азербайджанский опыт в Сирии

По его словам, формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) должны быть включены в состав сирийской армии на индивидуальной основе, а не как отдельная структура. При этом, отметил Гюлер, речь идет о полной интеграции под единым командованием, без сохранения отдельной военной идентичности.

Министр обороны подчеркнул, что Анкара поддерживает новое руководство Сирии и считает необходимым предоставить ему время для «наведения порядка в стране». Турция готова оказывать военную и образовательную помощь сирийским силам безопасности по модели, применявшейся ранее в сотрудничестве с Азербайджаном, а также с Ливией и Сомали.

По словам турецкого министра, переговоры с США по вопросу интеграции SDF продолжаются, и позиция Вашингтона «существенно изменилась». Разногласия постепенно сокращаются, однако Турция сохраняет приверженность своим принципиальным требованиям, сказал он.

Гюлер добавил, что Анкара располагает готовыми планами на любой вариант развития событий в Сирии и при необходимости готова действовать самостоятельно, как это уже происходило в ходе предыдущих военных операций.