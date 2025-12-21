Британцы помогут Армении провести выборы

Великобритания сотрудничает с правительством Армении в подготовке к ключевым событиям следующего года, среди которых парламентские выборы, встреча Европейского политического сообщества и конференция СОР-17, заявила британский посол в Ереване Александра Коул.

«Это будет очень активный год, и мы готовы работать с Арменией во имя мира, стабильности и процветания», – сказала она в поздравительном послании по случаю Нового года на армянском языке.

Коул подчеркнула, что в 2025 году Великобритания и Армения сделали значимый шаг, выведя отношения на уровень стратегического партнерства, отметив при этом открытие в посольстве Великобритании в Ереване отдела по вопросам обороны.

«В течение года состоялись также министерские визиты для углубления сотрудничества. Мы продолжаем содействовать усилению безопасности, экономического развития и возможностей Армении в сферах образования, предпринимательства, кибербезопасности и прав человека», – добавила дипломат.