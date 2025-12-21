Угроза атак: жителей Сумщины эвакуируют на бронетехнике

Власти Сумской области из-за угрозы атак России продолжают эвакуации местного населения, в том числе из Краснопольской громады, часть людей вывезли на бронированном транспорте. Об этом говорится в сообщении главы Сумской ОВА Олега Григорова, сообщает РБК-Украина.

«Из приграничных громад Сумской области продолжается эвакуация мирных жителей. Сегодня из Краснопольской громады бронированным транспортом вывезли часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», – написал он.

По словам Григорова, эвакуированные сейчас находятся в транзитном центре и получают необходимую помощь. Процесс охватывает всех жителей, заранее подавших заявки, и осуществляется во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

«Россия не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Единственный правильный шаг – эвакуация ради сохранения жизни», – подчеркнул Григорoв.