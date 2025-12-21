Азербайджанский бензин на армянских автозаправках

Как уже сообщалось, впервые за десятилетия между Азербайджаном и Арменией была осуществлена коммерческая сделка в сфере торговли нефтепродуктами.
На экспорт в Армению через территорию Грузии были отправлены 1220 тонн бензина марки АИ-95, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. Общий груз топлива эквивалентен 22 железнодорожным цистернам.
Покупателем выступает армянская компания Mega Trade. Азербайджанская сторона официально не уточняет, с какой именно структурой был заключен контракт, но можно предположить, что экспорт осуществляла одна из дочерних компаний госкомпании SOCAR.
Как сообщают армянские СМИ, импортируемый из Азербайджана бензин будет реализовываться через сеть автозаправочных станций Ran Oil.
Розничная цена азербайджанского топлива на армянском рынке пока не объявлена. Однако в компании Mega Trade заявляют, что для потребителей в Армении импорт из Азербайджана позволит заметно снизить стоимость бензина.
В опубликованном пресс-релизе компании, в частности, отмечается, что в рамках договоренностей, достигнутых между профильными структурами Армении и Азербайджана, и в соответствии с действующими процедурами Mega Trade приступает к импорту нефтепродуктов в Республику Армения. Подчеркивается, что речь идет о запуске альтернативного маршрута поставок, направленного на диверсификацию рынка, укрепление конкурентной среды и формирование для потребителей более доступных предложений при строгом соблюдении требований к качеству и безопасности.
В компании выражают уверенность, что стабильность и предсказуемость поставок, а также привлечение новых источников топлива будут способствовать балансу на рынке и укреплению энергетической и экономической устойчивости страны.
В 2024 году Армения импортировала в общей сложности около 520 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, преимущественно из России. При этом годовая потребность страны в топливе оценивается примерно в 300 тысяч тонн. Рынок сравнительно невелик, однако азербайджанский бензин благодаря своему качеству и более низким транспортным издержкам может, по оценкам специалистов, оказаться высококонкурентоспособным.
Армянские эксперты также отмечают, что начало импорта топлива из Азербайджана создает для Еревана возможность снизить энергетическую зависимость от России. В прошлом году около 65 процентов бензина Армения закупила именно на российском рынке, что делает вопрос диверсификации поставок особенно чувствительным.
Эмили Бабаканян-Фрейзер, научный сотрудник Центра региональных исследований в Ереване, комментируя сделку в интервью «Радио Свобода», заявила, что подобный шаг может быть полезным с точки зрения сокращения зависимости Армении, в том числе от России. При этом она указала на существующий риск: в случае нового обострения отношений между Баку и Ереваном поставки топлива могут быть приостановлены, что поставит Армению в затруднительное положение.
По оценке эксперта, несмотря на эти риски, в среднесрочной и долгосрочной перспективах импорт нефтепродуктов из Азербайджана способен сформировать значительный потенциал для диверсификации топливного обеспечения Армении и повышения устойчивости ее энергетического баланса.