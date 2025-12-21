Азербайджанский бензин на армянских автозаправках

Как уже сообщалось, впервые за десятилетия между Азербайджаном и Арменией была осуществлена коммерческая сделка в сфере торговли нефтепродуктами. На экспорт в Армению через территорию Грузии были отправлены 1220 тонн бензина марки АИ-95, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. Общий груз топлива эквивалентен 22 железнодорожным цистернам. Покупателем выступает армянская компания Mega Trade. Азербайджанская сторона официально не уточняет, с какой именно структурой был заключен контракт, но можно предположить, что экспорт осуществляла одна из дочерних компаний госкомпании SOCAR.

Как сообщают армянские СМИ, импортируемый из Азербайджана бензин будет реализовываться через сеть автозаправочных станций Ran Oil. Розничная цена азербайджанского топлива на армянском рынке пока не объявлена. Однако в компании Mega Trade заявляют, что для потребителей в Армении импорт из Азербайджана позволит заметно снизить стоимость бензина. В опубликованном пресс-релизе компании, в частности, отмечается, что в рамках договоренностей, достигнутых между профильными структурами Армении и Азербайджана, и в соответствии с действующими процедурами Mega Trade приступает к импорту нефтепродуктов в Республику Армения. Подчеркивается, что речь идет о запуске альтернативного маршрута поставок, направленного на диверсификацию рынка, укрепление конкурентной среды и формирование для потребителей более доступных предложений при строгом соблюдении требований к качеству и безопасности. В компании выражают уверенность, что стабильность и предсказуемость поставок, а также привлечение новых источников топлива будут способствовать балансу на рынке и укреплению энергетической и экономической устойчивости страны.