Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Россия близка к захвату украинского города

10:05 1599

Российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда Донецкой области Украины, город уже полностью в серой зоне. Об этом пишут аналитики украинского проекта Deep State.

Также ВС РФ расширили контроль в районах Гуляйполя и Северска.

Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 273
Ценные советы от президента Бразилии
Ценные советы от президента Бразилии
11:01 364
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема
02:27 7515
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 3948
Россия похвалила Макрона
Россия похвалила Макрона
10:08 1155
Россия близка к захвату украинского города
Россия близка к захвату украинского города
10:05 1600
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 3476
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 3752
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 4018
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 10659
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 4745

