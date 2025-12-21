Россия близка к захвату украинского города

Российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда Донецкой области Украины, город уже полностью в серой зоне. Об этом пишут аналитики украинского проекта Deep State.
Также ВС РФ расширили контроль в районах Гуляйполя и Северска.
