USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Россия похвалила Макрона

10:08 1156

Президент России Владимир Путин «готов к диалогу» с французским коллегой Эммануэлем Макроном при его заинтересованности в этом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По окончании саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря Макрон призвал Евросоюз готовиться к разговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» между Россией и Украиной.

По мнению французского президента, диалог с Путиным в таком случае будет «полезным», следует искать «подходящую основу» для его возобновления. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — пояснил он.

«Если есть обоюдная политическая воля, то это [заявление] можно только положительно оценить», — сказал Песков.

Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 274
Ценные советы от президента Бразилии
Ценные советы от президента Бразилии
11:01 367
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема
02:27 7518
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 3948
Россия похвалила Макрона
Россия похвалила Макрона
10:08 1157
Россия близка к захвату украинского города
Россия близка к захвату украинского города
10:05 1601
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 3478
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 3753
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 4019
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 10659
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 4746

ЭТО ВАЖНО

Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 274
Ценные советы от президента Бразилии
Ценные советы от президента Бразилии
11:01 367
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема
02:27 7518
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 3948
Россия похвалила Макрона
Россия похвалила Макрона
10:08 1157
Россия близка к захвату украинского города
Россия близка к захвату украинского города
10:05 1601
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 3478
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 3753
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 4019
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 10659
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 4746
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться