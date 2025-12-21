Россия похвалила Макрона

Президент России Владимир Путин «готов к диалогу» с французским коллегой Эммануэлем Макроном при его заинтересованности в этом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По окончании саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря Макрон призвал Евросоюз готовиться к разговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» между Россией и Украиной.

По мнению французского президента, диалог с Путиным в таком случае будет «полезным», следует искать «подходящую основу» для его возобновления. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — пояснил он.

«Если есть обоюдная политическая воля, то это [заявление] можно только положительно оценить», — сказал Песков.