Армянские банки начали отказывать россиянам

Банки ряда стран ужесточили условия проведения расчетов для россиян после решения Евросоюза о включении РФ в список государств с высоким риском отмывания денег, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу. С их слов, кредитные организации Армении и Сербии начали отказывать россиянам в открытии счетов и проведении операций.

В ряде случаев обслуживание прекращают без подробных объяснений, ограничиваясь формулировкой о «внутренних требованиях комплаенса». Закрываются и ранее открытые счета, причем это касается даже россиян с видом на жительство, бизнесом или длительным сроком пребывания в указанных странах.

Более тщательные проверки операций также стали проводить банки Казахстана, Таджикистана и Омана, рассказали в юридической компании O2 Consulting. Новые требования затронули как физических, так и юридических лиц, имеющих связь с Россией. Клиентам все чаще приходится подтверждать происхождение средств, экономический смысл переводов и свой налоговый статус.

По словам специалистов, в том числе россиянам приостанавливают переводы между личными счетами. В отдельных случаях средства замораживаются на неопределенный срок.

Юристы объясняют ужесточение требований и проверок ростом давления со стороны международных регуляторов и корреспондентских банков. Финансовые организации опасаются вторичных санкций и предпочитают заранее снижать любые потенциальные угрозы, отмечают собеседники издания.

ЕС внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в начале декабря. Это европейский аналог черного списка FATF, где числятся такие страны, как Иран, Мьянма и Северная Корея. Решение лоббировали Киев, Европарламент, а также некоторые страны Центральной и Северной Европы, требуя от Брюсселя усилить давление на Москву на фоне переговоров о завершении войны в Украине.