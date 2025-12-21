USD 1.7000
Новость дня
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину

10:40 865

Директор Нацразведки США Тулси Габбард назвала «ложью и пропагандой» публикацию издания Reuters, в которой говорилось о планах президента России Владимира Путина захватить всю Украину и часть Европы.

Глава Нацразведки США обвинила издание в распространении «ложного нарратива» для блокирования «мирных инициатив» президента США Дональда Трампа.

«Опасным образом вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть вооруженные силы США в войну с Россией», - написала Габбард.

По ее словам, разведка США, опираясь на свои данные, проинформировала политиков о том, что Россия стремится избежать войны с НАТО. Об этом разведка сообщила и члену HPSCI от Демократической партии Майку Куигли, которого цитировал Reuters в статье о планах Путина захватить всю Украину и часть Европы.

Габбард также отметила, что Россия не имеет возможностей для завоевания и оккупации всей Украины, не говоря уже о Европе.

На днях Reuters писал о том, что Москва по-прежнему намерена «захватить всю Украину и вернуть части Европы бывшего СССР», несмотря на мирные переговоры.

11:17 277
11:01 371
02:27 7520
20 декабря 2025, 23:03 3948
10:08 1157
10:05 1604
03:28 3479
03:18 3755
02:04 4020
20 декабря 2025, 21:20 10659
01:53 4751

