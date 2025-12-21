USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Ценные советы от президента Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в субботу, что военные действия США в Венесуэле приведут к «гуманитарной катастрофе», выступая на саммите южноамериканского блока МЕРКОСУР, сообщает AFP.

Заявление Лулы прозвучало на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом, а также после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность войны против Венесуэлы.

В последние месяцы вооруженные силы США усилили свое присутствие в Карибском бассейне и нанесли авиаудары по предполагаемым судам наркоторговцев в регионе и в Тихом океане, утверждая, что борются с незаконным оборотом наркотиков. 

«Спустя четыре десятилетия после Фолклендской войны южноамериканский континент снова столкнулся с военным присутствием иностранной державы», - заявил Лула в южном городе Фос-ду-Игуасу, имея в виду конфликт между Великобританией и Аргентиной в 1982 году из-за спорных островов в Южной Атлантике.

«Вооруженное вмешательство в дела Венесуэлы стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира», — сказал он.

В четверг Лула заявил, что он «очень обеспокоен» нарастающим кризисом у границ Бразилии и готов «выступить посредником, чтобы предотвратить вооруженный конфликт». 80-летний политик сказал, что он сообщил Трампу, что «проблемы не решаются стрельбой, что лучше сесть за стол переговоров и найти решение».

