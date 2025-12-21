USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Узбеки хотят построить «Диснейленд»

11:17 282

Глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева провела встречу с вице-президентом The Walt Disney, пишут узбекистанские СМИ.

На переговорах обсуждали разные крупные проекты, одним из которых было возможное строительство тематического парка «Диснейленд» в центральноазиатской республике.

«Совместно с голливудскими специалистами мы планируем подготовить новое поколение аниматоров, режиссеров и сценаристов. Мы выразили заинтересованность в открытии центральноазиатского представительства компании в Узбекистане и запуске телеканала с полноценным детским контентом на узбекском языке», - говорится в пресс-релизе администрации по итогам встречи.

Существующие парки «Диснейленд» расположены в США (два парка), Франции, Японии и Китае (два парка).

Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 283
Ценные советы от президента Бразилии
Ценные советы от президента Бразилии
11:01 372
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема
02:27 7524
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 3949
Россия похвалила Макрона
Россия похвалила Макрона
10:08 1159
Россия близка к захвату украинского города
Россия близка к захвату украинского города
10:05 1606
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 3480
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 3756
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 4021
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 10659
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 4753

ЭТО ВАЖНО

Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 283
Ценные советы от президента Бразилии
Ценные советы от президента Бразилии
11:01 372
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема
02:27 7524
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 3949
Россия похвалила Макрона
Россия похвалила Макрона
10:08 1159
Россия близка к захвату украинского города
Россия близка к захвату украинского города
10:05 1606
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 3480
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 3756
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 4021
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 10659
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 4753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться