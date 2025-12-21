Узбеки хотят построить «Диснейленд»

На переговорах обсуждали разные крупные проекты, одним из которых было возможное строительство тематического парка «Диснейленд» в центральноазиатской республике.

«Совместно с голливудскими специалистами мы планируем подготовить новое поколение аниматоров, режиссеров и сценаристов. Мы выразили заинтересованность в открытии центральноазиатского представительства компании в Узбекистане и запуске телеканала с полноценным детским контентом на узбекском языке», - говорится в пресс-релизе администрации по итогам встречи.

Существующие парки «Диснейленд» расположены в США (два парка), Франции, Японии и Китае (два парка).