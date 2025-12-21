USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Братья по несчастью

аракчи и пинто провели переговоры
11:20 200

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Как сообщает агентство Tasnim News, стороны «обменялись мнениями о двусторонних отношениях и событиях в Карибском регионе».

Аракчи, как отмечается, «подчеркнул решимость лидеров двух стран укреплять и расширять взаимовыгодное сотрудничество».

«Глава МИД Ирана назвал действия США против безопасности судоходства в Карибском регионе и угрозы применения силы против Венесуэлы грубым нарушением основополагающих принципов международного права и Устава ООН, выразив солидарность и поддержку народу и избранному правительству Венесуэлы», - говорится в сообщении.

Аракчи также «подчеркнул ответственность международного сообщества за решительное противодействие этим односторонним действиям, которые представляют угрозу миру и стабильности в регионе и мире».

Пинто, в свою очередь, «высоко оценил принципиальную позицию Ирана и солидарность с народом и избранным правительством Венесуэлы в свете действий США», «подчеркнул решимость правительства и народа Боливарианской республики защищать национальный суверенитет и независимость страны перед лицом этого давления».

Министры иностранных дел Ирана и Венесуэлы «также подчеркнули важность укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества и координации на международных форумах для противодействия внешним угрозам», отмечается в материале.

Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 285
Ценные советы от президента Бразилии
Ценные советы от президента Бразилии
11:01 373
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема
02:27 7525
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции
Нетаньяху зовет Грецию и Кипр против Турции о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2025, 23:03 3949
Россия похвалила Макрона
Россия похвалила Макрона
10:08 1159
Россия близка к захвату украинского города
Россия близка к захвату украинского города
10:05 1608
Иран готовит новый плацдарм
Иран готовит новый плацдарм наш комментарий
03:28 3480
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне?
Необычное перемещение космических сил Ирана. К войне? последние данные
03:18 3757
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир
02:04 4022
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией
«Стоим там, где стоим»: Зеленский о готовности отвести войска зеркально с Россией все еще актуально
20 декабря 2025, 21:20 10659
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 4754

