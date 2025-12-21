Братья по несчастью

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Как сообщает агентство Tasnim News, стороны «обменялись мнениями о двусторонних отношениях и событиях в Карибском регионе».

Аракчи, как отмечается, «подчеркнул решимость лидеров двух стран укреплять и расширять взаимовыгодное сотрудничество».

«Глава МИД Ирана назвал действия США против безопасности судоходства в Карибском регионе и угрозы применения силы против Венесуэлы грубым нарушением основополагающих принципов международного права и Устава ООН, выразив солидарность и поддержку народу и избранному правительству Венесуэлы», - говорится в сообщении.

Аракчи также «подчеркнул ответственность международного сообщества за решительное противодействие этим односторонним действиям, которые представляют угрозу миру и стабильности в регионе и мире».

Пинто, в свою очередь, «высоко оценил принципиальную позицию Ирана и солидарность с народом и избранным правительством Венесуэлы в свете действий США», «подчеркнул решимость правительства и народа Боливарианской республики защищать национальный суверенитет и независимость страны перед лицом этого давления».

Министры иностранных дел Ирана и Венесуэлы «также подчеркнули важность укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества и координации на международных форумах для противодействия внешним угрозам», отмечается в материале.