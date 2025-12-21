Никакой икры Трампу

«Россия никогда не просила Уиткоффа путешествовать одному (он всегда был в сопровождении американской службы безопасности/команды). Ни икры, ни подарков», - написал Дмитриев.

По данным газеты, российская разведка составила досье на чиновников из окружения Дональда Трампа после того, как республиканец победил на президентских выборах в США в 2024 году. Кремль искал в администрации Трампа удобного для себя человека, который бы способствовал лоббированию требований РФ к Киеву. Поэтому Москва была настроена категорически против Кита Келлога, который изначально был назначен спецпредставителем Трампа по Украине - разведка РФ отметила, что его дочь руководила благотворительной организацией в Украине, и Кремль видел в этом препятствие.

Уиткофф же, писало The Wall Street Journal, «приглянулся» Кремлю тем, что у него больше опыта в бизнесе, чем в политике, и он не всегда координирует свои действия и поездки с американскими спецслужбами, как обычно требует регламент. Кроме того, с Уиткоффом можно было наладить контакт через такого же «человека от мира финансов», помощника Путина Кирилла Дмитриева , который возглавлял Российский фонд прямых инвестиций.

По данным газеты, в сообщении Уиткоффу предлагалось прилететь в Москву для личной встречи с Путиным. При этом Кремль настаивал на том, чтобы американца не сопровождали сотрудники ЦРУ, дипломаты и даже переводчик.

В начале декабря Уиткофф совершил свою шестую поездку в Россию, проведя очередную долгую закрытую беседу с Путиным. По подсчетам WSJ, ни один чиновник Белого дома не имел столь частого личного доступа к российскому или советскому лидеру с тех пор, как США заключили союз с Иосифом Сталиным в рамках закона о ленд-лизе во время Второй мировой войны. При этом Уиткофф с момента назначения спецпредставителем Трампа ни разу не был в Украине, в отличие от Келлога.