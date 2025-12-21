Миллиарды долларов Украине

Зеленский выразил благодарность премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за решение.

«Это весомая поддержка нашей устойчивости, а благодаря этому - и международного порядка, основанного на правилах. Международный порядок нужен для того, чтобы больная российская политика войн нигде не имела продолжения», - добавил украинский лидер.

В ночь на 19 декабря лидеры Европейского союза после многочасовых обсуждений и согласований смогли принять решение об удовлетворении неотложных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы.

В частности, был поддержан вариант предоставления займа Украине в размере 90 млрд евро на период 2026-2027 годов, основанный на заимствованиях ЕС на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

В то же время сегодня стало известно, что парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере 8,2 млрд долларов на 2026 год.