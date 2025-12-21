USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Миллиарды долларов Украине

11:53 1345

Япония приняла решение выделить Киеву почти 6 миллиардов долларов помощи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

Зеленский выразил благодарность премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за решение.

«Это весомая поддержка нашей устойчивости, а благодаря этому - и международного порядка, основанного на правилах. Международный порядок нужен для того, чтобы больная российская политика войн нигде не имела продолжения», - добавил украинский лидер.

В ночь на 19 декабря лидеры Европейского союза после многочасовых обсуждений и согласований смогли принять решение об удовлетворении неотложных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы.

В частности, был поддержан вариант предоставления займа Украине в размере 90 млрд евро на период 2026-2027 годов, основанный на заимствованиях ЕС на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

В то же время сегодня стало известно, что парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере 8,2 млрд долларов на 2026 год.

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 574
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1955
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4793
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1227
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2672
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2349
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1930
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6111
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2365
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2066
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1917

