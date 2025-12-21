Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых

Вооруженные силы Украины в последнее время продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области, тогда как российские войска активизировали действия на Сумском направлении. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, украинские подразделения продвинулись вдоль автодороги Р-79 Купянск — Чугуев в центральной части города. Одновременно 19 и 20 декабря российские силы продолжали наступательные действия в районе Купянска, в том числе непосредственно в городской черте, к востоку — в направлении Петропавловки, к юго-востоку — вблизи Степной Новосёловки и Песчаного, а также к югу — в районе Купянского узлового.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска провели контрнаступательные действия из районов Собиловки и Мирного, а также в пределах Купянска и вблизи Степной Новосёловки. ISW отмечает, что в боях на Купянском направлении продолжают участвовать операторы беспилотников и штурмовые подразделения 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа. Также сообщается о действиях подразделений 352-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

На севере Сумской области российские войска 20 декабря продолжили наступательные действия, однако подтвержденных территориальных успехов, по данным ISW, достигнуто не было. Аналитики отмечают, что заметной активности на этом участке границы не фиксировалось с конца лета 2025 года, когда бои шли вблизи Демидовки в Белгородской области.

При этом Министерство обороны России и связанные с ним военные блогеры заявляют о якобы взятии населенных пунктов Высокое и Грабовское. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Согласно отчету ISW, 19 и 20 декабря российские войска также вели атаки в Курской и Сумской областях, в том числе в районах Андреевки, Кондратовки, Варачино и Высокого. Российские источники сообщали и о контратаках украинских сил в районе Алексеевки.

Отдельно связанный с северной группировкой российских войск военный блогер сообщил о значительных потерях российских подразделений вблизи села Бессаловка. По его утверждению, 1-й мотострелковый полк понес потери после ошибочного приказа занять лесополосу, где находились украинские силы. Он также заявил о проблемах с эвакуацией раненых и отсутствии ротаций в российских подразделениях в этом районе.

ISW указывает, что на Сумском направлении действуют подразделения 137-го воздушно-десантного полка России, а также отряд специального назначения «Анвар».

Между тем офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил, что российская армия проникла в Сумскую область у села Грабовское. По его словам, в результате наступления российских войск ВСУ отошли с нескольких позиций, на этом участке сейчас продолжаются стабилизационные действия.