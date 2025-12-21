Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым

У президента России Владимира Путина запланированы отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, «неформальное общение лидеров СНГ сопровождается двусторонними беседами». «Собственно, в этом и ценность такого формата», - добавил Песков.
До этого стало известно, что президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 21-22 декабря совершит рабочий визит в Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
22 декабря состоится неофициальный саммит глав государств СНГ.