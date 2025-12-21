USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Какая погода ждет бакинцев

12:44 1111

В Баку и на Апшеронском полуострове 22 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако в ночь с 21 на 22 декабря местами возможны дожди. Утром может наблюдаться слабый туман. Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 583
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1959
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4793
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1230
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2676
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2355
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1932
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6113
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2368
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2068
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1919

ЭТО ВАЖНО

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 583
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1959
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4793
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1230
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2676
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2355
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1932
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6113
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2368
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2068
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1919
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться