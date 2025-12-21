USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает

Утверждает Ушаков
12:56 1230

Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины «сейчас не прорабатывается». Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Ушаков добавил, что еще не видел документов США по вопросу «мирного урегулирования».

По его словам, положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план по урегулированию, «мешают достижению долгосрочного мира».

«Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, - они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», - сказал он журналистам.

Он также добавил, что в Майами продолжаются переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими партнерами по урегулированию конфликта. Об их результатах Дмитриев доложит по завершении.

ЭТО ВАЖНО

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 584
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1961
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4793
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1231
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2679
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2356
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1932
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6113
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2369
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2068
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1920
