Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает

Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины «сейчас не прорабатывается». Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Ушаков добавил, что еще не видел документов США по вопросу «мирного урегулирования».

По его словам, положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план по урегулированию, «мешают достижению долгосрочного мира».

«Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, - они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», - сказал он журналистам.

Он также добавил, что в Майами продолжаются переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими партнерами по урегулированию конфликта. Об их результатах Дмитриев доложит по завершении.