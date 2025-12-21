Израиль не смог уломать США

Израильские власти обращались к администрации Трампа с просьбой не отменять все санкции, введенные против Сирии. Об этом рассказал сегодня, ссылаясь на свои источники, журналист издания «Кан 11» Сулейман Масваде.

Окружение премьер-министра Нетаньяху пыталось убедить приближенных Трампа оставить часть ограничений как возможный рычаг давления в дальнейшем диалоге. Но ничего не вышло: в Вашингтоне выступили против такого подхода.

В ответ на отказ администрация Трампа пообещала Израилю «компенсацию».

Накануне президент Сирии Ахмад аш-Шараа выступил с обращением к нации, в котором приветствовал отмену всех санкций. В своей речи он поблагодарил президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии, премьер-министра Катара и президента Турции.