Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Израиль чувствует себя в Сирии как дома

13:33 567

Механизированный патруль армии Израиля вторгся на территорию Сирии и провел зачистку четырех населенных пунктов в южной провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его данным, израильские военные на семи бронемашинах направились в поселки Айн-Зейван, Кидна и Сувейса, где установили временные блокпосты и перекрыли дорогу, соединяющую эти населенные пункты. В ходе обысков были задержаны несколько человек, подозреваемых в принадлежности к радикальным группировкам.

В центральной части провинции другой израильский отряд без сопротивления проник в селение Эль-Аджраф. Там был создан контрольно-пропускной пункт для проверки пешеходов и транспортных средств. Сообщений о задержаниях местных жителей в этом районе не поступало.

