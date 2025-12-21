Кто у кого крадет нефть?

Как мы уже сообщили, американские военные совместно с береговой охраной США задержали второй венесуэльский танкер – Centuries, который с 1,8 млн баррелей нефти направлялся в Китай. О том, что танкер «задержан», но не арестован, объявила Кристи Ноэм, возглавляющая Департамент внутренней безопасности.

Это уже второй венесуэльский танкер, захваченный на этой неделе после того, как Дональд Трамп объявил о «полной блокаде» побережья этой латиноамериканской страны. Было объявлено, что США будут перехватывать все танкеры, причисленные к теневому флоту Венесуэлы, которые идут к берегам этой страны или уходят из нее. По некоторым оценкам, таких танкеров может быть около 30. 10 декабря американцы задержали другой танкер — Skipper, который был направлен в один из портов США. Но он шел под фальшивым флагом, был в списке подсанкционных судов, и на его задержание был выписан ордер американского суда. Предполагалось, что он имел отношение к перевозкам нефти в Иран, и эту нефть аятоллы используют для финансирования терроризма. Однако на танкер, захваченный в субботу, не были наложены санкции со стороны Министерства финансов США. Груз на его борту принадлежал китайскому нефтяному трейдеру, и танкер направлялся к берегам Поднебесной. Сейчас не ясно, как долго США будут удерживать судно в отсутствии ордера на арест и тем более на конфискацию нефти, как это было в случае со Skipper.

По мере того, как напряжение между США и Венесуэлой растет не по дням, а по часам, Николас Мадуро приказал своим военным эскортировать танкеры в Карибском бассейне. Снимки со спутников свидетельствуют, что Centuries сопровождали три военных катера ВМФ Венесуэлы. Высадка американского десанта на палубу танкера могла спровоцировать столкновение с венесуэльцами. Война против танкеров, объявленная Трампом, сопровождается продолжающимися ракетными ударами по венесуэльским суденышкам у берегов этой страны. Предполагается, что контрабандисты перевозят на них наркотики, однако никаких свидетельств этого представлено не было. Начиная с сентября, таких ракетных ударов было уже 27, жертвами стали 105 человек. Эти действия сопровождаются шумной пропагандистской кампанией Трампа, который уверяет, что Венесуэла украла американскую нефть. Как говорит Франциско Родригес, венесуэльский экономист в университете Денвера, такие утверждения «являются совершенно безосновательными».

Это еще мягкое слово. Можно было бы назвать такие утверждения бредовыми. В 1976 году правительство Венесуэлы полностью взяло под свой контроль нефтяную индустрию страны, национализировав сотни мелких кампаний, занятых в этой сфере. В 2007 году Уго Чавес во имя строительства социализма на своей земле национализировал последние нефтяные компании, в том числе принадлежавшие американским гигантам. И теперь Трамп говорит, что «блокада Венесуэлы продолжится до тех пор, пока она не вернет Америке всю украденную нефть, земли и друге активы, которые принадлежали США». Заметим, если мы правильно понимаем президента Трампа, всю нефть, запасы которой, по самым скромным оценкам, составляют 308 миллиардов баррелей. Губа, как говорится, не дура. Но американский президент готов поживиться за счет любой страны, будь то Венесуэла или Украина, которая добивается предоставления ей российских активов, замороженных в Бельгии.

Национализация Чавесом американских нефтяных компаний была, безусловно, актом безудержного произвола. Но нефтяные гиганты Америки обратились в международный суд и стали один за другим выигрывать дела. В 2012 года Венесуэла выплатила ExxonMobil 908 миллионов долларов компенсации. Международная торговая палате в 2018 году присудила выплатить 2 миллиарда ConocoPhilips. Параллельно Центр по спорам Всемирного банка обязал Венесуэлу выплатить Exxon Mobil 1,6 миллиарда в 2014 году, а ConocoPhilips - целых 8,7 миллиарда в 2019 году. Позднее американские компании решили больше не требовать ничего от Венесуэлы, потому как с ее стоящих у власти дебилов после десятилетий «социалистического управления» было нечего взять, кроме анализов. И тут появляется мудрейший Трамп с оригинальным требованием к Венесуэле передать Америке всю нефть, а иначе ей будет плохо.