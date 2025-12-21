USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Кто у кого крадет нефть?

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
13:56 800

Как мы уже сообщили, американские военные совместно с береговой охраной США задержали второй венесуэльский танкер – Centuries, который с 1,8 млн баррелей нефти направлялся в Китай. О том, что танкер «задержан», но не арестован, объявила Кристи Ноэм, возглавляющая Департамент внутренней безопасности.

Это уже второй венесуэльский танкер, захваченный на этой неделе после того, как Дональд Трамп объявил о «полной блокаде» побережья этой латиноамериканской страны. Было объявлено, что США будут перехватывать все танкеры, причисленные к теневому флоту Венесуэлы, которые идут к берегам этой страны или уходят из нее. По некоторым оценкам, таких танкеров может быть около 30.

10 декабря американцы задержали другой танкер — Skipper, который был направлен в один из портов США. Но он шел под фальшивым флагом, был в списке подсанкционных судов, и на его задержание был выписан ордер американского суда. Предполагалось, что он имел отношение к перевозкам нефти в Иран, и эту нефть аятоллы используют для финансирования терроризма.

Однако на танкер, захваченный в субботу, не были наложены санкции со стороны Министерства финансов США. Груз на его борту принадлежал китайскому нефтяному трейдеру, и танкер направлялся к берегам Поднебесной. Сейчас не ясно, как долго США будут удерживать судно в отсутствии ордера на арест и тем более на конфискацию нефти, как это было в случае со Skipper.

Сейчас не ясно, как долго США будут удерживать судно в отсутствии ордера на арест и тем более на конфискацию нефти

По мере того, как напряжение между США и Венесуэлой растет не по дням, а по часам, Николас Мадуро приказал своим военным эскортировать танкеры в Карибском бассейне. Снимки со спутников свидетельствуют, что Centuries сопровождали три военных катера ВМФ Венесуэлы. Высадка американского десанта на палубу танкера могла спровоцировать столкновение с венесуэльцами.

Война против танкеров, объявленная Трампом, сопровождается продолжающимися ракетными ударами по венесуэльским суденышкам у берегов этой страны. Предполагается, что контрабандисты перевозят на них наркотики, однако никаких свидетельств этого представлено не было. Начиная с сентября, таких ракетных ударов было уже 27, жертвами стали 105 человек.

Эти действия сопровождаются шумной пропагандистской кампанией Трампа, который уверяет, что Венесуэла украла американскую нефть. Как говорит Франциско Родригес, венесуэльский экономист в университете Денвера, такие утверждения «являются совершенно безосновательными».

Американская армия наносит удары по венесуэльским суденышкам, утверждая, что они перевозят наркотики

Это еще мягкое слово. Можно было бы назвать такие утверждения бредовыми.

В 1976 году правительство Венесуэлы полностью взяло под свой контроль нефтяную индустрию страны, национализировав сотни мелких кампаний, занятых в этой сфере. В 2007 году Уго Чавес во имя строительства социализма на своей земле национализировал последние нефтяные компании, в том числе принадлежавшие американским гигантам.

И теперь Трамп говорит, что «блокада Венесуэлы продолжится до тех пор, пока она не вернет Америке всю украденную нефть, земли и друге активы, которые принадлежали США». Заметим, если мы правильно понимаем президента Трампа, всю нефть, запасы которой, по самым скромным оценкам, составляют 308 миллиардов баррелей.

Губа, как говорится, не дура. Но американский президент готов поживиться за счет любой страны, будь то Венесуэла или Украина, которая добивается предоставления ей российских активов, замороженных в Бельгии.

Американские компании решили больше не требовать ничего от Венесуэлы, потому как с ее стоящих у власти дебилов после десятилетий «социалистического управления» было нечего взять

Национализация Чавесом американских нефтяных компаний была, безусловно, актом безудержного произвола. Но нефтяные гиганты Америки обратились в международный суд и стали один за другим выигрывать дела. В 2012 года Венесуэла выплатила ExxonMobil 908 миллионов долларов компенсации. Международная торговая палате в 2018 году присудила выплатить 2 миллиарда ConocoPhilips. Параллельно Центр по спорам Всемирного банка обязал Венесуэлу выплатить Exxon Mobil 1,6 миллиарда в 2014 году, а ConocoPhilips - целых 8,7 миллиарда в 2019 году.

Позднее американские компании решили больше не требовать ничего от Венесуэлы, потому как с ее стоящих у власти дебилов после десятилетий «социалистического управления» было нечего взять, кроме анализов.

И тут появляется мудрейший Трамп с оригинальным требованием к Венесуэле передать Америке всю нефть, а иначе ей будет плохо.

И тут появляется мудрейший Трамп с оригинальным требованием передать Америке всю нефть

Упомянутый нами венесуэльский экономист Франциско Родригес иллюстрирует эту ситуацию следующей сценкой: «Вы задолжали мне денег. Мы оба идем в суд. Судья говорит: выплатить мне такую-то сумму. Вы начинаете платить, и вдруг я начинаю угрожать санкциями, и вам становится предельно трудно продолжать выплаты. И тогда я обвиняю вас в том, что вы украли мои деньги».

У всей этой ситуации нет никакой логики, за исключением, конечно же, малообъяснимой логики самого Трампа, которая распространяется на все сферы международной жизни.

А как на все эти трамповские маневры с санкциями против теневого флота Венесуэлы реагирует мировой нефтяной рынок? Да никак не реагирует. В условиях, когда предложение нефти значительно превышает спрос, удар по венесуэльской нефтяной индустрии не произведет никаких колебаний цен. Даже для Китая, который является крупнейшим покупателем венесуэльской нефти, никаких последствий не будет. Эти баррели ему будет легко заменить нефтью из других источников, и он даже не моргнет.

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 588
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1962
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4793
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1233
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2681
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2362
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1933
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6113
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2372
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2070
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1922

ЭТО ВАЖНО

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 588
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1962
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4793
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1233
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2681
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2362
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1933
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6113
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2372
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2070
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться